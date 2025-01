Campionato Primavera 1, anticipi e posticipi 23ª giornata

Prosegue il Campionato Primavera 1 dopo la vittoria dell’Inter sul Sassuolo. La Lega ha comunicato già il programma dei quarti di finale di Coppa Italia, arriva anche quello della ventitreesima giornata.

CAMPIONATO – L’Inter sta vivendo un momento piuttosto incerto. Ha appena vinto lo scontro diretto contro la vecchia capolista e campione d’Italia uscente, vale a dire il Sassuolo. Nelle precedenti però ha perso due volte consecutive: prima con la Roma poi con la Juventus in rimonta per 3-2. Il risultato odierno avvicina dopo 19 giornate al primo posto, che dista solo cinque lunghezze. I nerazzurri hanno 34 punti in classifica e sono quarti, in piena zona playoff. Di seguito il programma della vbe

CAMPIONATO PRIMAVERA 1, IL CALENDARIO DELL’INTER DELLA 23ª giornata

Cesena-Atalanta venerdì 31 gennaio ore 13

Genoa-Cremonese venerdì 31 gennaio ore 15

Monza-Juventus venerdì 31 gennaio ore 15

Torino-Inter sabato 1 febbraio ore 11

Udinese-Sassuolo sabato 1 febbraio ore 11

Lazio-Cagliari sabato 1 febbraio ore 11

Lecce-Roma sabato 1 febbraio ore 13

Milan-Bologna sabato 1 febbraio ore 13

Fiorentina-Sampdoria sabato 1 febbraio ore 15

Hellas Verona-Empoli lunedì 3 febbraio ore 15

