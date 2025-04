Campionato Primavera 1, 33ª giornata classifica e risultati. Inter in scia!

L’Inter ha vinto in questo weekend contro la Cremonese per 1-0. Il rigore di Giacomo De Pieri è bastato per rimanere in scia della capolista. Di seguito tutti i risultati e la classifica del Campionato Primavera 1 dopo la giornata numero 33.

Bologna-Lecce 1-1

Lazio-Empoli 1-1

Cremonese-Inter 0-1

Fiorentina-Udinese 5-0

Genoa-Sampdoria 2-1

Cagliari-Juventus 2-1

Torino-Cesena 3-1

Sassuolo-Roma 1-3

Atalanta-Hellas Verona 0-0

Milan-Monza 1-1

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – CLASSIFICA



Roma 70

Inter Primavera 66

Sassuolo 63

Fiorentina 60

Juventus 58

Hellas Verona 53

Milan 52

Lazio 51

Genoa 50

Cagliari 48

Torino 43

Monza 42

Lecce 42

Cesena 41

Atalanta 40

Cremonese 38

Bologna 33

Empoli 30

Sampdoria 22

Udinese 14

PROSSIMO TURNO

TRENTAQUATTRESIMA GIORNATA

Empoli-Milan venerdì 18 aprile ore 16

Cesena-Bologna venerdì 18 aprile ore 18

Lecce-Fiorentina sabato 19 aprile ore 11

Cagliari-Genoa sabato 19 aprile ore 13

Inter-Atalanta sabato 19 aprile ore 13

Juventus-Lazio domenica 20 aprile ore 11

Hellas Verona-Cremonese domenica 20 aprile ore 13

Roma-Udinese lunedì 21 aprile ore 12

Monza-Sassuolo lunedì 21 aprile ore 14

Sampdoria-Torino lunedì 21 aprile ore 16

