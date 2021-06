Campionato Primavera 1, 30ª giornata: partite in diretta TV e streaming

Si conclude oggi la stagione regolare del Campionato Primavera 1. All’Inter basta non perdere contro l’Atalanta per essere certa della qualificazione alle semifinali play-off, saltando così il primo turno. Tutte in campo alle 15.

Atalanta-Inter mercoledì 16 giugno ore 15 – Diretta Gol Sportitalia

Bologna-Roma mercoledì 16 giugno ore 15 – Diretta Gol Sportitalia

Empoli-SPAL mercoledì 16 giugno ore 15

Juventus-Cagliari mercoledì 16 giugno ore 15 – Diretta Gol Sportitalia

Lazio-Ascoli mercoledì 16 giugno ore 15

Milan-Genoa mercoledì 16 giugno ore 15

Sampdoria-Torino mercoledì 16 giugno ore 15 – Diretta Gol Sportitalia

Sassuolo-Fiorentina mercoledì 16 giugno ore 15

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – CLASSIFICA

Inter 56

Sampdoria 54

Juventus 54

Roma 52

Atalanta 51

SPAL 48

Empoli 46

Sassuolo 44

Milan 41

Cagliari 40

Genoa 39

Fiorentina 32

Torino 27

Bologna 27

Lazio 19

Ascoli 6