L’Inter è in testa da sola nel Campionato Primavera 1 a novanta minuti dalla fine della stagione regolare. I nerazzurri battono 2-0 il Bologna (vedi articolo) e staccano la Sampdoria, frenata sul pari dalla Fiorentina: mercoledì, con l’Atalanta, basterà il pari per entrare ai play-off in semifinale.

Ascoli-Atalanta 0-5

Cagliari-Empoli 5-1

Fiorentina-Sampdoria 1-1

Genoa-Lazio 5-0

Torino-Juventus 0-1

Roma-Milan 2-0

SPAL-Sassuolo 1-0

Inter-Bologna 2-0

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – CLASSIFICA

Inter 56

Sampdoria 54

Juventus 54

Roma 52

Atalanta 51

SPAL 48

Empoli 46

Sassuolo 44

Milan 41

Cagliari 40

Genoa 39

Fiorentina 32

Torino 27

Bologna 27

Lazio 19

Ascoli 6

PROSSIMO TURNO

Atalanta-Inter mercoledì 16 giugno ore 15

Bologna-Roma mercoledì 16 giugno ore 15

Empoli-SPAL mercoledì 16 giugno ore 15

Juventus-Cagliari mercoledì 16 giugno ore 15

Lazio-Ascoli mercoledì 16 giugno ore 15

Milan-Genoa mercoledì 16 giugno ore 15

Sampdoria-Torino mercoledì 16 giugno ore 15

Sassuolo-Fiorentina mercoledì 16 giugno ore 15