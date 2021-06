Campionato Primavera 1, 27ª giornata: partite in diretta TV e streaming

Quartultima giornata della stagione regolare del Campionato Primavera 1 che inizia oggi, con tre anticipi. Domani, nel tardo pomeriggio, sarà la volta dell’Inter capolista in casa contro l’Empoli. Ecco il programma del turno e le indicazioni per seguire le partite in diretta TV.

Genoa-Sassuolo venerdì 4 giugno ore 15 – diretta TV Sportitalia

Fiorentina-Juventus venerdì 4 giugno ore 17 – diretta TV Sportitalia

SPAL-Atalanta venerdì 4 giugno ore 19 – diretta TV SI Solocalcio

Ascoli-Milan sabato 5 giugno ore 11 – diretta TV Sportitalia

Inter-Empoli sabato 5 giugno ore 19 – diretta TV Sportitalia

Cagliari-Lazio domenica 6 giugno ore 10.30 – diretta TV Sportitalia

Torino-Bologna domenica 6 giugno ore 12.30 – diretta TV Sportitalia

Roma-Sampdoria domenica 6 giugno ore 15 – diretta TV SI Solocalcio

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – CLASSIFICA

Inter 50

Sampdoria 49

Roma 48

Juventus 48

Empoli 43

Atalanta 42

SPAL 42

Milan 38

Sassuolo 38

Genoa 36

Cagliari 34

Fiorentina 28

Bologna 26

Torino 21

Lazio 19

Ascoli 5