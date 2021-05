Turno infrasettimanale per il Campionato Primavera 1 e con una partita di assoluto spessore: il derby Inter-Milan. Fra oggi e domani la venticinquesima giornata, per i nerazzurri appuntamento alle 19 anche in diretta TV in chiaro.

Roma-Cagliari mercoledì 26 maggio ore 11 – diretta TV Sportitalia

Ascoli-Empoli mercoledì 26 maggio ore 13 – diretta TV Sportitalia

Sampdoria-Sassuolo mercoledì 26 maggio ore 15 – diretta TV Sportitalia

Torino-Genoa mercoledì 26 maggio ore 15 – diretta TV SI Solocalcio

Bologna-Juventus mercoledì 26 maggio ore 17 – diretta TV Sportitalia

Inter-Milan mercoledì 26 maggio ore 19 – diretta TV Sportitalia

SPAL-Lazio giovedì 27 maggio ore 13 – diretta TV Sportitalia

Atalanta-Fiorentina giovedì 27 maggio ore 15 – diretta TV Sportitalia

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – CLASSIFICA

Inter 46

Sampdoria 45

Juventus 44

Roma 42

Empoli 40

Atalanta 39

SPAL 39

Milan 38

Sassuolo 36

Genoa 32

Cagliari 31

Bologna 25

Fiorentina 24

Lazio 19

Torino 19

Ascoli 5