Campionato Primavera 1, 25ª giornata: partite in diretta TV e streaming

Giorno di big match nel Campionato Primavera 1: oggi è in programma Roma-Inter, con i nerazzurri di Chivu in casa della capolista. Questo tutto il turno, poi sosta per le nazionali come la Serie A.

Milan-Verona sabato 19 marzo ore 11 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Roma-Inter sabato 19 marzo ore 13 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Atalanta-Fiorentina sabato 19 marzo ore 15 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Torino-SPAL sabato 19 marzo ore 17 – diretta TV Solocalcio (61 DTT, streaming su app Sportitalia)

Genoa-Juventus domenica 20 marzo ore 10.30 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Cagliari-Bologna domenica 20 marzo ore 11 – diretta TV Solocalcio (61 DTT, streaming su app Sportitalia)

Sassuolo-Napoli domenica 20 marzo ore 12.30 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Empoli-Lecce domenica 20 marzo ore 13 – diretta TV Solocalcio (61 DTT, streaming su app Sportitalia)

Pescara-Sampdoria domenica 20 marzo ore 15 – diretta TV Solocalcio (61 DTT, streaming su app Sportitalia)

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – CLASSIFICA

Roma 51

Fiorentina 43

Inter 42

Cagliari 42

Sampdoria 38

Juventus 37 *

Sassuolo 36

Atalanta 36

Torino 35

Milan 33

Genoa 30

Bologna 30

Napoli 30

Empoli 29

Verona 27 *

Lecce 27

SPAL 19

Pescara 12

* una partita in meno