Campionato Primavera 1, 20ª giornata: partite in diretta TV e streaming

Il Campionato Primavera 1, in una settimana che ha visto anche un turno infrasettimanale, riprende oggi con la ventesima giornata. Per vedere in campo l’Inter bisogna però aspettare: la squadra di Chivu, reduce da un momento no, sarà impegnata solo lunedì.

Atalanta-Sampdoria sabato 19 febbraio ore 11 – diretta TV Solocalcio (61 DTT, streaming su app Sportitalia)

Napoli-Juventus sabato 19 febbraio ore 11 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Roma-Milan sabato 19 febbraio ore 13 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Torino-Pescara sabato 19 febbraio ore 15 – diretta TV Solocalcio (61 DTT, streaming su app Sportitalia)

Fiorentina-Cagliari domenica 20 febbraio ore 10.40 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Genoa-Sassuolo domenica 20 febbraio ore 11.30 – diretta TV SI Live 24 (streaming su app Sportitalia)

SPAL-Empoli domenica 20 febbraio ore 12.30 – diretta TV Solocalcio (61 DTT, streaming su app Sportitalia)

Lecce-Verona lunedì 21 febbraio ore 14.30 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Inter-Bologna lunedì 21 febbraio ore 16.30 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – CLASSIFICA

Roma 42

Cagliari 34 *

Sampdoria 32

Juventus 31

Fiorentina 30 *

Atalanta 30

Milan 30

Inter 29

Genoa 28 *

Sassuolo 27

Torino 26

Napoli 25 *

Bologna 22

Verona 21

Empoli 20

Lecce 18

SPAL 17

Pescara 8

* una partita in meno