Campionato Primavera 1 2022-2023, le date della stagione e programma

Il Campionato Primavera 1 prenderà il via il 20 agosto 2022. La Lega Serie A ha comunicato le date di calendario per tutta la stagione 2022-2023. Da regolamento, possono partecipare al torneo, qualunque sia il tipo di tesseramento, i calciatori nati a partire dal 1° gennaio 2004 in poi e che, comunque, abbiamo compiuto anagraficamente il 15° anno di età.

DATE CAMPIONATO PRIMAVERA 1 2022-2023

Inizio Campionato Primavera 1: sabato 20 agosto 2022

Turni infrasettimanali: mercoledì 31 agosto 2022, mercoledì 15febbraio 2023, mercoledì 17 maggio 2023

Soste: sabato 17 settembre 2022 (gare squadre nazionali), sabato 24 settembre 2022 (gare squadre nazionali), lunedì 14 novembre 2022 (inizio periodo di sosta per disputa Fifa World Cup), domenica 18 novembre 2022 (fine periodo di sosta per disputa Fifa World Cup), sabato 24 dicembre 2022, sabato 7 gennaio 2023, sabato 25 marzo 2023 (gare squadre nazionali).

Fine del campionato: sabato 27 maggio 2023.

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 2022-2023 – PLAY-OUT

Andata play-out: giovedì 1 giugno 2023

Ritorno play-out: giovedì 8 giugno 2023

PROGRAMMA FASE FINALE (DA VENERDÌ 2 GIUGNO A DOMENICA 9 GIUGNO 2023)

Gara 1: 4ª classificata-5ª classificata

Gara 2: 3ª classificata-6ª classificata

Semifinale 1: 1ª classificata-Vincente gara 1

Semifinale 2: 2ª classificata-Vincente gara 2

Si gioca in gara secca, in caso di parità al 90′ si giocano i tempi supplementari. In caso di ulteriore parità si qualifica alla finale la squadra meglio piazzata al termine della stagione regolare. Per la finale del Campionato Primavera 1 2022-2023, invece, si va ai rigori.

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 2022-2023 – LE 18 SQUADRE PARTECIPANTI

Atalanta, Bologna, Cagliari, Cesena, Empoli, Fiorentina, Frosinone, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lecce, Milan, Napoli, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Torino e Udinese.

GLI ORARI

Le gare del Girone Unico e quelle del Play Out devono svolgersi nei giorni indicati, secondo il calendario pubblicato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, all’orario ufficiale:

– Da inizio competizione fino al 22 ottobre 2022: ore 15:00

– Da 23 ottobre 2022 al 26 marzo 2023: ore 14:30

– Dal 27 marzo 2023 al fine Competizione: ore 15:00