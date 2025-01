Campionato Primavera 1, 18ª giornata classifica e risultati. Flop Inter!

L’Inter ha incredibilmente perso contro la Juventus in rimonta per 3-2. Flop clamoroso per la squadra di Andrea Zanchetta, di seguito tutti i risultati e la classifica del Campionato Primavera 1 dopo la diciottesima giornata.

Cesena-Torino 2-1

Lecce-Cagliari 3-0

Milan-Lazio 0-0

Fiorentina-Empoli 4-4

Juventus-Inter 3-2

Bologna-Atalanta 1-2

Genoa-Monza 1-4

Roma-Hellas Verona 1-2

Cremonese-Udinese 1-0

Sassuolo-Sampdoria 3-0

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – CLASSIFICA



Sassuolo 37

Roma 36

Milan 32

Juventus 32

Fiorentina 32

Inter 31

Torino 28

Lazio 28

Hellas Verona 28

Genoa 27

Cremonese 25

Lecce 24

Cagliari 23

Empoli 22

Cesena 21

Atalanta 19

Bologna 18

Monza 18

Udinese 9

Sampdoria 9

PROSSIMO TURNO

DICIANNOVESIMA GIORNATA

Atalanta-Milan sabato 11 gennaio ore 13

Lazio-Juventus domenica 12 gennaio ore 11

Monza-Bologna domenica 12 gennaio ore 12.30

Cagliari-Cremonese domenica 12 gennaio ore 13

Empoli-Cesena domenica 12 gennaio ore 13

Torino-Roma domenica 12 gennaio ore 14

Udinese-Fiorentina domenica 12 gennaio ore 15

Hellas Verona-Lecce lunedì 13 gennaio ore 12

Sampdoria-Genoa lunedì 13 gennaio ore 16

Inter-Sassuolo lunedì 13 gennaio ore 18