Campionato Primavera 1, 17ª giornata: risultati e classifica. Inter 4ª a metà

Nel lunedì appena concluso si è completato il girone d’andata del Campionato Primavera 1, con il pareggio fra Sassuolo e Atalanta. In classifica l’Inter gira al quarto posto, a pari punti con la Sampdoria (terza) che però ha vinto venerdì in casa dei nerazzurri e con la Juventus. Oggi la squadra di Chivu in UEFA Youth League sul campo dello Zilina (ore 16.30).

Cagliari-Empoli 2-0

Inter-Sampdoria 2-3

Genoa-Milan 0-0

Fiorentina-Roma 2-1

Bologna-Pescara 2-0

Verona-Napoli 2-1

Torino-Lecce 1-1

SPAL-Juventus 0-0

Sassuolo-Atalanta 1-1

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – CLASSIFICA

Roma 37 *

Cagliari 31

Sampdoria 28

Inter 28

Juventus 28

Atalanta 26

Sassuolo 26

Genoa 25 *

Napoli 25 *

Torino 25

Fiorentina 24 **

Milan 21 *

Verona 20

Lecce 18

Empoli 17

Bologna 16 *

SPAL 15 *

Pescara 5

* una partita in meno

** due partite in meno

PROSSIMO TURNO

SPAL-Fiorentina mercoledì 9 febbraio ore 11 (recupero 13ª giornata)

Roma-Genoa mercoledì 9 febbraio ore 13 (recupero 14ª giornata)

Bologna-Milan mercoledì 9 febbraio ore 15 (recupero 14ª giornata)

Roma-Torino sabato 12 febbraio ore 11

Atalanta-Inter sabato 12 febbraio ore 13

Pescara-Genoa sabato 12 febbraio ore 14.30

Juventus-Fiorentina sabato 12 febbraio ore 15

Milan-Sassuolo domenica 13 febbraio ore 10.45

Lecce-Cagliari domenica 13 febbraio ore 11

Empoli-Verona domenica 13 febbraio ore 12.30

Napoli-Bologna domenica 13 febbraio ore 14.30

Sampdoria-SPAL domenica 13 febbraio ore 15