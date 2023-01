Campionato Primavera 1, 16ª giornata: risultati e classifica. Brutto stop Inter

Brutta settimana per l’Inter Primavera, che non solo ha perso la Supercoppa con la Fiorentina mercoledì scorso ma in campionato non è andata oltre l’1-1 col Cesena ultimo in classifica.

Cesena-Inter 1-1

Atalanta-Lecce 2-4

Verona-Cagliari 2-2

Fiorentina-Sampdoria 0-1

Frosinone-Sassuolo 0-0

Torino-Bologna 1-1

Roma-Udinese 4-0

Napoli-Empoli 1-1

Milan-Juventus 2-4

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – CLASSIFICA

Roma 32

Torino 30

Frosinone 29

Juventus 28

Lecce 27

Sassuolo 27

Fiorentina 26

Cagliari 26

Bologna 24

Empoli 22

Verona 21

Sampdoria 18

Inter 18

Milan 17

Napoli 17

Atalanta 17

Udinese 11

Cesena 5

PROSSIMO TURNO

DICIASETTESIMA GIORNATA

Juventus-Fiorentina venerdì 3 febbraio ore 18

Lecce-Verona sabato 4 febbraio ore 11

Cagliari-Frosinone sabato 4 febbraio ore 13

Inter-Napoli sabato 4 febbraio ore 13

Empoli-Torino sabato 4 febbraio ore 14.30

Sassuolo-Milan sabato 4 febbraio ore 15

Udinese-Atalanta sabato 4 febbraio ore 15

Sampdoria-Roma domenica 5 febbraio ore 11

Bologna-Cesena domenica 5 febbraio ore 15