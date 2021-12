Campionato Primavera 1, 11ª giornata: risultati e classifica. Balzo Inter: terza!

La vittoria dell’Inter a Napoli sabato nel Campionato Primavera 1 (vedi articolo) porta un gran balzo in classifica per la squadra di Chivu: dall’ottavo posto sale fino al terzo! Dopo la Roma in fuga tutte raccolte in pochi punti.

Milan-SPAL 4-1

Pescara-Juventus 1-1

Napoli-Inter 0-2

Lecce-Fiorentina 0-0

Torino-Cagliari 0-0

Empoli-Atalanta 1-1

Roma-Sampdoria 2-0

Sassuolo-Bologna 1-0

Genoa-Verona 3-1

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – CLASSIFICA

Roma 27

Napoli 19

Inter 18

Fiorentina 18

Torino 18

Genoa 17

Empoli 17

Juventus 17

Sampdoria 16

Sassuolo 16

Cagliari 16

Atalanta 15

SPAL 14

Verona 13

Milan 11

Lecce 9

Bologna 7

Pescara 5

PROSSIMO TURNO

Roma-SPAL venerdì 10 dicembre ore 14.30

Cagliari-Napoli sabato 11 dicembre ore 11

Inter-Genoa sabato 11 dicembre ore 11

Sampdoria-Milan sabato 11 dicembre ore 13

Verona-Sassuolo sabato 11 dicembre ore 15

Juventus-Lecce domenica 12 dicembre ore 10.45

Atalanta-Pescara domenica 12 dicembre ore 11

Bologna-Empoli lunedì 13 dicembre ore 14.30

Fiorentina-Torino lunedì 13 dicembre ore 15