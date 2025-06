Calendario Campionato Primavera 1, tutte le partite e le giornate dell’Inter 2025-2026

Reso noto poco fa il calendario del Campionato Primavera 1 2025-2026, con l’Inter che debutterà in trasferta sul campo del Monza il 16 agosto. Ecco, di seguito, tutte le partite in programma per la prossima stagione dei nerazzurri.

CALENDARIO PRIMAVERA 1 2025-2026 – IL GIRONE D’ANDATA DELL’INTER

Prima giornata: Monza-Inter (16 agosto 2025)

Seconda giornata: Inter-Cesena (23 agosto 2025)

Terza giornata: Fiorentina-Inter (30 agosto 2025)

Quarta giornata: Inter-Parma (13 settembre 2025)

Quinta giornata: Atalanta-Inter (20 settembre 2025)

Sesta giornata: Inter-Juventus (27 settembre 2025)

Settima giornata: Lazio-Inter (4 ottobre 2025)

Ottava giornata: Inter-Napoli (18 ottobre 2025)

Nona giornata: Cremonese-Inter (25 ottobre 2025)

Decima giornata: Inter-Frosinone (1 novembre 2025)

Undicesima giornata: Roma-Inter (8 novembre 2025)

Dodicesima giornata: Inter-Torino (22 novembre 2025)

Tredicesima giornata: Inter-Milan (29 novembre 2025)

Quattordicesima giornata: Bologna-Inter (6 dicembre 2025)

Quindicesima giornata: Inter-Cagliari (13 dicembre 2025)

Sedicesima giornata: Verona-Inter (17 dicembre 2025)

Diciassettesima giornata: Inter-Genoa (20 dicembre 2025)

Diciottesima giornata: Lecce-Inter (3 gennaio 2026)

Diciannovesima giornata: Inter-Sassuolo (10 gennaio 2026)

CALENDARIO PRIMAVERA 1 2025-2026 – IL GIRONE DI RITORNO DELL’INTER

Ventesima giornata: Juventus-Inter (17 gennaio 2026)

Ventunesima giornata: Inter-Monza (21 gennaio 2026)

Ventiduesima giornata: Milan-Inter (24 gennaio 2026)

Ventitreesima giornata: Inter-Cremonese (31 gennaio 2026)

Ventiquattresima giornata: Cagliari-Inter (7 febbraio 2026)

Venticinquesima giornata: Inter-Roma (14 febbraio 2026)

Ventiseiesima giornata: Frosinone-Inter (21 febbraio 2026)

Ventisettesima giornata: Inter-Atalanta (28 febbraio 2026)

Ventottesima giornata: Parma-Inter (28 febbraio 2026)

Ventinovesima giornata: Inter-Fiorentina (7 marzo 2026)

Trentesima giornata: Torino-Inter (14 marzo 2026)

Trentunesima giornata: Inter-Lazio (21 marzo 2026)

Trentaduesima giornata: Sassuolo-Inter (4 aprile 2026)

Trentatreesima giornata: Cesena-Inter (11 aprile 206)

Trentaquattresima giornata: Inter-Lecce (18 aprile 2026)

Trentacinquesima giornata: Napoli-Inter (25 aprile 2026)

Trentaseiesima giornata: Inter-Bologna (2 maggio 2026)

Trentasettesima giornata: Inter-Verona (9 maggio 2026)

Trentottesima giornata: Genoa-Inter (16 maggio 2026)

Queste le partite che interessano l’Inter per la stagione 2025/2026 del campionato di Primavera 1. Si attende, adesso, di scoprire quali saranno le date per l’ufficialità di anticipi e posticipi.