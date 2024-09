Cagliari-Inter Primavera, Pisacane ottiene un prestito dalla prima squadra

Cagliari-Inter Primavera si giocherà alle ore 13 al CRAI Sport Center di Assemini. La squadra Under-20 di Pisacane ha ottenuto un prestito dalla prima squadra, quella di Nicola.

L’AGGIUNTA – Oggi non riprende solo la Serie A, ma anche il Campionato Primavera 1 con la quarta giornata. Che, per quanto riguarda la Primavera nerazzurra, prevede Cagliari-Inter. Nei rossoblù ci sarà anche un giocatore della prima squadra: si tratta di Giuseppe Ciocci. Il portiere classe 2002, terzo nelle gerarchie di Davide Nicola dietro Simone Scuffet e Alen Sherri, è stato aggiunto alla lista dei disponibili della Primavera come “extra”. Ossia con il numero 20, quello destinato ai giocatori provenienti dalla prima squadra. Da capire se Ciocci sarà utilizzato in Cagliari-Inter o soltanto aggregato, ma intanto è abilitato per la partita che prenderà il via alle ore 13.