Il Cagliari sfida l’Inter Primavera, l’allenatore: «Scenderemo in campo con coraggio!»

Domani, alle ore 15.00, l’Inter Primavera accoglierà in casa il Cagliari. Alla vigilia dell’incontro l’allenatore dei rossoblù, Fabio Pisacane, ha presentato la sfida, spiegando le sensazioni dallo spogliatoio.

MASSIMO RISPETTO – Fabio Pisacane, intervenuto sui canali ufficiali del Cagliari, sulla sfida all’Inter Primavera dichiara: «Sappiamo che affrontiamo una squadra forte, con qualità e organizzazione. L’Inter è un avversario di livello e per fare risultato dovremo essere attenti, compatti e dovremo giocare con intelligenza. Li affronteremo con il massimo rispetto, senza presunzione, con l’umiltà di chi sa che nel calcio nulla si ottiene senza sacrificio. Allo stesso tempo, dobbiamo andare in campo con coraggio e serenità che non significa leggerezza, significa essere sicuri di quello che facciamo e restare uniti in ogni situazione».

Pisacane carica il Cagliari prima del match contro l’Inter Primavera

IDENTITÀ – Fabio Pisacane prosegue sul match contro l’Inter Primavera, spiegando la determinazione del suo Cagliari: «Il rispetto per l’avversario è fondamentale, ma non deve mai trasformarsi in timore: sappiamo chi siamo, sappiamo cosa abbiamo costruito e vogliamo giocare con la nostra identità. Dobbiamo avere personalità, prenderci le nostre responsabilità e affrontare la partita con la mentalità giusta, senza paura, con l’atteggiamento giusto dal primo all’ultimo minuto». Queste, dunque, le sensazioni in casa Cagliari prima della sfida della trentesima giornata del campionato Primavera.