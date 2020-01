Cagliari-Inter Primavera, al 45’ vince il… vento! Stankovic salva

Cagliari-Inter, partita valida per la quindicesima giornata del Campionato Primavera 1, è appena terminata per quanto riguarda il primo tempo. 0-0 il risultato e non potrebbe essere altrimenti, con pochissime occasioni e match segnato dal vento.

CAGLIARI-INTER PRIMO TEMPO – Vento fortissimo al Centro Sportivo Asseminello, dove la prima occasione è dell’Inter: due minuti e Tibo Persyn fa partire un cross da destra, Franco Vezzoni rimette in mezzo e Matias Fonseca al volo di sinistro calcia alto. Dopo una lunga fase senza emozioni, con anche un paio di interruzioni per problemi fisici, si fa vedere il Cagliari alla mezz’ora: colpo di testa di Gianluca Contini e bel volo di Filip Stankovic a levare il pallone dall’incrocio dei pali alla sua destra. Al 37’ corner battuto corto per Luca Gagliano, dribbling ad accentrarsi e sinistro sull’esterno della rete. Ultima occasione prima dell’intervallo al 44’, cross da sinistra di Francesco Cusumano e colpo di testa di Federico Marigosu di poco a lato alla sinistra di Stankovic. 0-0 all’intervallo.

CAGLIARI-INTER 0-0 AL 45’ – IL TABELLINO

Cagliari (4-3-1-2): Ciocci; Porru, Boccia, Carboni, Cusumano; Kanyamuna, Ladinetti, Lombardi; Marigosu; Gagliano, Contini.

In panchina: Atzeni, Piga, Iovu, Zinfollino, Acella, Dore, Cossu, Fucci, Desogus, Mas, Manca, Masala.

Allenatore: Max Canzi

Inter (3-5-2): Stankovic; Moretti, Cortinovis, Ntube; Persyn, Gianelli, Schirò, Burgio, Vezzoni; Mulattieri, Fonseca.

In panchina: Tononi, Gerardi, Vaghi, Kinkoue, Dimarco, Sami, Attys, Boscolo Chio, Bonfanti, Gnonto.

Allenatore: Armando Madonna

Arbitro: Francesco Carrione della sezione di Castellammare di Stabia