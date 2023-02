Cagliari-Inter Primavera 2-3, Esposito super! Clamorosa tripletta

Cagliari-Inter Primavera termina 2-3. Dopo il primo tempo (vedi articolo) Esposito si conferma il clamoroso protagonista della partita, con la tripletta su una conclusione eccezionale.

CAGLIARI-INTER PRIMAVERA, SECONDO TEMPO – Con un eccezionale Francesco Pio Esposito la Primavera dell’Inter ottiene una fondamentale vittoria. Si riparte con un cambio nel Cagliari, Alex Caddeo per Adam Griger. Al 48’ angolo respinto, raccoglie Aleksandar Stankovic che con un gran tiro chiama al miracolo Eldin Lolic. Dal corner seguente arriva Andrea Pelamatti e la sua conclusione è alta. I rossoblù si fanno vedere al 53’, con una conclusione di Michele Masala sull’esterno della rete. Parte centrale della ripresa senza particolari emozioni, con l’Inter vicina al gol al 64’ con un colpo di testa a lato di Giacomo Stabile su angolo. A un quarto d’ora dal termine azione insistita di Pelamatti, tocco arretrato per Stankovic e Lolic si oppone. Un minuto dopo il portiere del Cagliari è bravissimo a opporsi a un gran tiro di Enoch Owusu. Non può però far nulla all’81’, quando ancora Esposito si inventa un tiro a spiovere dai trenta metri che sbatte sulla traversa ed entra. Gol favoloso dell’attaccante classe 2005, che completa la sua tripletta. Subito reazione del Cagliari, ma il colpo di testa del subentrato Michele Pulina sbatte sul palo.

CAGLIARI-INTER PRIMAVERA 2-3 – I MARCATORI

14’, 41’, 81’ Esposito (I), 22’ Palomba, 29’ Zallu