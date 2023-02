Cagliari-Inter Primavera 2-2 al 45’: Esposito replica agli errori in serie

Cagliari-Inter, diciannovesima giornata del Campionato Primavera 1, ha visto il primo tempo chiudersi sul 2-2. Al vantaggio di Esposito replicano i due centrali rossoblù ma poi lo stesso attaccante firma il pari: segui QUI il LIVE della partita.

CAGLIARI-INTER PRIMAVERA, PRIMO TEMPO – Prima occasione per Enoch Owusu, un tiro al 6’ che termina sul fondo. L’Inter guadagna al 12’ una punizione dal limite, ma il tiro di Aleksandar Stankovic è sulla barriera. Poco dopo arriva però il vantaggio, al 14’ bel cross proprio di Stankovic e di testa Francesco Pio Esposito scavalca Luigi Palomba per lo 0-1. Otto minuti dopo però proprio Palomba firma il pareggio del Cagliari, sfruttando un grave errore (mancata presa) di Alessandro Calligaris e segnando nell’area piccola su corner da destra. Punteggio ribaltato al 29’, con il 2-1 realizzato dall’altro centrale del Cagliari Davide Veroli, stavolta in scivolata sempre su corner con sponda di Francesco Zallu. Difesa dell’Inter da rivedere sui calci piazzati. Ancora i rossoblù al 36’, con un bel tiro dai venticinque metri di Luca Belloni alto non di molto. La squadra di Cristian Chivu riesce però a reagire e trovare il pareggio, al 41’ bel filtrante nello spazio sulla destra per Kristian Dervishi che si inserisce, Esposito sbaglia il primo tiro ma sul secondo fa 2-2.

CAGLIARI-INTER PRIMAVERA 2-2 AL 45’ – I GOL

14’, 41’ Esposito (I), 22’ Palomba, 29’ Veroli