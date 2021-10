Cagliari-Inter Primavera 1-0 al 45’: Chivu sotto pur con l’innesto di Satriano

Cagliari-Inter Primavera, si è appena concluso il primo tempo col punteggio di 1-0. In gol Tramoni al 31’, nerazzurri spenti nonostante l’innesto di Satriano.

CAGLIARI-INTER PRIMAVERA, PRIMO TEMPO – Debutto stagionale con l’Inter Primavera per Martin Satriano, unico dei nerazzurri (in maglia bianca) senza il nome sul retro ma solo il numero. Al 4’ sfiora il gol il Cagliari, con un cross di Francesco Zallu per l’intervento sul secondo palo di Jacopo Desogus che manda a lato. Al 13’ corner respinto al limite, ancora Desogus al tiro destinato in porta ma è fondamentale l’intervento di Mateus Cecchini Muller nell’area piccola. Cagliari costretto al primo cambio al 21’, con Zallu infortunato che lascia il posto a Sergio Sulis. Si accende Lisandru Tramoni a metà tempo, su palla recuperata da Massimiliano Manca a centrocampo parte in progressione sulla destra e si accentra per calciare di poco a lato. Al 31’ la giocata è quella del gol: gran cambio di gioco di Bruno Conti sempre sulla destra per Tramoni, discesa e sinistro sul palo lontano stavolta vincente. L’Inter si sveglia solo dopo aver subito lo svantaggio, al 38’ cross di Mattia Zanotti e colpo di testa fuori di Francesco Nunziatini, al 42’ ci prova da fuori Nikola Iliev e blocca in due tempi Andrea D’Aniello. All’intervallo nerazzurri sotto.

CAGLIARI-INTER PRIMAVERA 1-0 AL 45’ – IL TABELLINO

Cagliari (4-3-3): D’Aniello; Zallu (21’ Sulis), Palomba, Iovu, Astrand; Kourfalidis, Conti, Schirru; Tramoni, Manca, Desogus.

In panchina: Fusco, Delpupo, Masala, Corsini, M. Carboni, Caddeo, Vitale, Pulina, Vinciguerra, Murru, Secci.

Allenatore: Alessandro Agostini

Inter (4-3-1-2): Botis; Zanotti, Hoti, Fontanarosa, F. Carboni; Casadei, Cecchini Muller, Nunziatini; Iliev; Satriano, Jurgens.

In panchina: Delvecchio, Sangalli, Peschetola, Goffi, Matjaz, Fabbian, Abiuso, A. Moretti, Grygar, Dervishi.

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Marco Acanfora della sezione di Castellammare di Stabia (Pellino – Festa)

Gol: 31’ Tramoni

Ammoniti: F. Carboni (I), Desogus (C)

Recupero: 2’ PT