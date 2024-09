Cagliari-Inter Primavera 0-1, pagelle: Spinacce segna, Calligaris salva! 7

L’Inter Primavera vince contro il Cagliari con il risultato di 1-0. Basta il gol di Matteo Spinacce, ma è Alessandro Calligaris il migliore in campo. Le pagelle del match.

Calligaris 7: Smanaccia nel primo tempo su una conclusione di Bolzan. All’84’ salva l’Inter con un intervento in uscita di grandissimo coraggio su Vinciguerra in area piccola.

Cagliari-Inter Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 6.5: Sulla destra domina Vinciguerra e non lo fa mai passare nonostante il livello dell’avversario. Davanti ha meno spazi, ma è decisivo in fase difensiva.

Alexiou 6.5: Monumentale in inferiorità numerica al primo minuto su Simonetta e Vinciguerra. Il comandante della difesa adesso è proprio lui!

Garonetti 6: Non fa meglio del compagno di reparto, l’ammonizione al dodicesimo minuto lo limita ma non va in difficoltà.

– dal 58′ Perez 5.5: Il suo esordio si chiude con una vittoria, ma non è proprio convincente. Viene ammonito e non mostra equilibrio. Si fa cogliere impreparato in diverse occasioni in profondità.

Motta 6.5: Ormai fa notizia quando non finisce nel tabellino dei marcatori o degli assist-man. Partita di ordinaria amministrazione per il terzino, che prima di uscire fa una chiusura perfetta ad evitare una chance per il Cagliari.

– dal 75′ Cocchi 6: Torna in campo per la prima volta in stagione, vale questo per la sufficienza. Adesso Zanchetta avrà un giocatore in più (e che giocatore!).

Cagliari-Inter Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Berenbruch 6.5: Il passaggio di sinistro al centro verso Spinacce è da visionario. La luce in mezzo al buio, come sempre il migliore a centrocampo.

Bovo 6: Copre bene la difesa e dà una mano ai compagni dietro. In fase di possesso fa quello che deve in maniera pulita.

Venturini 6: Questa è la sua prima da titolare in campionato e non va affatto male. Prestazione sufficiente, chi ben comincia…

– dal 75′ Zarate Hidalgo S.V.

Cagliari-Inter Primavera, pagelle – ATTACCO

De Pieri 5.5: Non ha le occasioni per fare quello in cui riesce meglio: i dribbling. Riceve pochi palloni ed esce spesso fuori dal gioco.

– dal 58′ Romano 6.5: Particolarmente ispirato da quella parte. Trova l’intesa giusta con tutti i compagni, da Aidoo a Berenbruch. Sbaglia poco e crea pericoli, aiutando anche in ripiego.

Spinacce 7: Sbaglia un gol già fatto davanti al portiere alla metà del primo tempo, fortunatamente si sblocca poco dopo di sinistro. Nella ripresa prende un palo dal limite dell’area con una botta impressionante. Un segnale dalla prima punta, quello che serviva a Zanchetta!

Quieto 5.5: Come l’altro esterno non si rende protagonista di spunti per aiutare l’attacco nerazzurro. Viene sostituito infatti subito dopo l’inizio del secondo tempo.

– dal 58′ Mosconi 6: Ha un’occasione per segnare, il suo tiro viene respinto.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 6.5: Secondo clean sheet consecutivo, seconda vittoria in campionato. 7 punti nelle prime 4 partite, ora si vede un briciolo della vecchia Inter Primavera. A Cagliari basta il gol di Spinacce, ma a far notizia è la solidità difensiva mostrata soprattutto nel secondo tempo. Il mister dà spazio anche ad alcune novità: Venturini dal primo minuto, il rientro di Cocchi ed infine gli ingressi di Thiago Romano e Perez. Le rotazioni sono al completo, ora testa all’impegno in Europa!