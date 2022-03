Buona Inter a Verona, primo tempo chiuso avanti 0-1: puntuale Sangalli

L’Inter Primavera ha chiuso in vantaggio il primo tempo a Verona. Gol arrivato al minuto 18′ grazie a Sangalli. Bisogna ripartire da quanto fatto vedere di buono nei primi 45′

VANTAGGIO − Buon primo tempo dell’Inter di Christian Chivu che fa la sua partita a Verona chiudendo in vantaggio. Match intenso fra due squadre che provano a giocare a viso aperto. I nerazzurri passano al 18′: veloce ripartenza di Peschetola che punta l’area avversaria, palla a rimorchio per l’arrivo di un compagno e preciso tap-in di Sangalli dopo lo sbilenco rinvio della difesa scaligera. La squadra di Chivu difende molto bene la porta, non rischiando praticamente quasi mai. Bisogna ripartire con lo stesso canovaccio anche nella ripresa magari cercando di chiudere il match.