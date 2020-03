Bove: “Roma-Inter, troppo facile rimontarci! AgoumÃ©? Ero al rientro”

Bove: “Roma-Inter, troppo facile rimontarci! Agoumé? Ero al rientro”

Bove ha parlato ai microfoni di “Roma TV” al termine della partita pareggiata 3-3 contro l’Inter Primavera (vedi articolo). Le parole del giovane giallorosso

ROMA-INTER – Di seguito le parole di Edoardo Bove: «Ci facciamo rimontare in modo troppo semplice. Questo ci porta a perdere punti e consapevolezza nei nostri mezzi e poi ci facciamo rimontare. Dobbiamo lavorare su questo deficit per raggiungere i nostri obiettivi. Sfiancante giocare contro Lucien Agoumé? A questi livelli quando stai fuori due mesi poi per rientrare è sempre più difficile, è un rientro sempre graduale. Magari già nelle scorse partite mi sentivo sulle gambe e oggi un po’ più leggero. Piano piano ritroverò la condizione e cercherò di dare il meglio per la squadra. Io sto bene».