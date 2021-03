Primavera, appena terminata Sampdoria-Inter, partita valida per la 16ª giornata del Campionato Primavera 1, la prima del girone di ritorno. L’uno-due blucerchiato nel giro di 5′ manda in tilt l’Inter, che accorcia con Bonfanti ma non riesce a portare punti a casa

SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-0 del primo tempo (vedi articolo), la ripresa si complica immediatamente per l’Inter Under-19 di Madonna. L’uno-due dei padroni di casa è letale. La Sampdoria va in vantaggio al 57′ con il gol di Brentan, che dalla destra riceve palla in area e sfodera un mancino imprendibile per Rovida. Poi al 61′ Sottini con una spinta atterra Ercolano in area e al 62′ il rigore di Trimboli supera Rovida e porta la Sampdoria sul 2-0. Al 75′ succede lo stesso nell’area della Sampdoria, con Siatounis che atterra Bonfanti, che al 76′ batte Zovko dal dischetto e accorcia le distanze. Nonostante il forcing finale, il risultato non cambia. Sampdoria-Inter termina 2-1 per la squadra di Tufano, l’Inter di Madonna resta a quota 29 punti e scala al terzo posto, facendosi superare proprio dalla Sampdoria, che sale a 31.

2 SAMPDORIA – INTER 1

MARCATORI: Brentan (S) al 57′, rig. Trimboli (S) al 62′ e rig. Bonfanti (I) al 76′.

SAMPDORIA UNDER-19 (3-4-1-2): 1 Zovko; 2 Angileri, 3 Obert, 6 Giordano; 7 Ercolano, 5 Siatounis, 4 Yepes Laut, 10 Trimboli (C); 8 Brentan (22 Sepe dall’83’); 11 Di Stefano (14 Marrale dall’83’), 9 Prelec (23 Gaggero dall’83’).

A disposizione: 12 Saio; 13 Aquino, 15 Paoletti, 16 Francofonte, 17 Canovi, 18 Montevago, 19 Somma, 20 Pedicillo, 21 Napoli.

Allenatore: F. Tufano

INTER UNDER-19 (4-3-1-2): 1 Rovida; 2 Zanotti (14 Tonoli dal 77′), 4 Andrea Moretti, 5 Sottini (C), 3 Dimarco; 8 Boscolo Chio, 6 Wieser (15 Mirarchi dal 58′), 7 Casadei; 10 Lindkvist (16 Iliev dal 65′); 9 Akhalaia (19 Bonfanti dal 58′), 11 Satriano (18 Fonseca dal 77′).

A disposizione: 12 Botis; 13 Vezzoni, 17 Goffi.

Allenatore: A. Madonna

ARBITRO: L. Angelucci della sezione di Foligno (PG).

NOTE – Ammoniti: Satriano (I) al 39′ e Siatounis (S) al 76′; Recupero: 2′ (PT) e 4′ (ST).