Bologna-Inter Primavera 0-3, il tabellino della 27ª giornata di campionato

Bologna-Inter Primavera è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-3: questo il tabellino della partita valida per la ventisettesima giornata del Campionato Primavera 2024-2025.

LA PRESTAZIONE – Prima di guardare il tabellino di Bologna-Inter Primavera, ecco un piccolo recap di ciò che è accaduto nel corso della partita. Il primo tempo della gara della ventisettesima giornata di campionato regala davvero poche emozioni, con tante chance sprecate da parte dei nerazzurri. Poi la squadra di Andrea Zanchetta rientra dagli spogliatoi per il secondo tempo con molto più determinazione e lo lascia intendere subito. Il gol del vantaggio, infatti, arriva al 47′ ad opera di Topalovic. Quest’ultimo firma anche l’assist della seconda rete nerazzurra battendo il calcio d’angolo su cui interviene Lavelli per lo 0-2. Entrambi vanno a segno in due partite consecutive. A chiudere definitivamente i giochi è Cocchi, al 77′, quando da fuori area sgancia una bomba su cui il portiere rossoblù non può farci niente. Di seguito il tabellino di Bologna-Inter Primavera, terminata sul risultato di 0-3.

Bologna-Inter Primavera – IL TABELLINO

GOL: 47′ Topalovic (I), 70′ Lavelli (I), 77′ Cocchi (I).

BOLOGNA (4-3-3): Pessina; Puukko, Tomasevic, Ivanisevic, Papazov; Jaku, Nordvall (Negri 65′), Barbaro (Labedzki 55′); Longoni, Addessi (Battimeli 55′), Ravaglioli.

A disposizione: Happonen, Markovic, De Luca, Di Costanzo, Baroncioni, Tonin, Mazzetti, Castaldo.

Allenatore: Leonardo Colucci.

INTER (4-3-3): Zamarian; Aidoo, Re Cecconi, Maye, Cocchi (Motta 77′); Topalovic (Venturini 77′), Bovo, Berenbruch; De Pieri (Pinotti 77′), Lavelli (Spinaccè 83′), Quieto (Mosconi 65′).

A disposizione: Michielan, Alexiou, Della Mora, Garonetti, Cerpelletti, Vukoje.

Allenatore: Andrea Zanchetta.

Ammoniti: Jaku (B)

Recupero: 3′ (ST)

Arbitro: Rispoli

Assistenti: Mambelli-Rosania