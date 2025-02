Bologna-Inter Primavera 0-3, pagelle: Topalovic favoloso! Non l’unico

L’Inter Primavera vince contro il Bologna con il risultato di 3-0. Luka Topalovic inventa e sblocca la partita, Matteo Cocchi tira fuori una perla. Le pagelle del match.

Zamarian 6.5: Solo una parata importante nel primo tempo, ma decisiva per i tre punti perché tiene la parità nel momento di maggiore equilibrio.

Bologna-Inter Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 7: Un treno che si distingue da quelli in Italia, perché non arriva mai in ritardo. Devastante in fase offensiva, nel primo tempo è l’unico che si rende pericoloso.

Re Cecconi 6.5: Sicurezza, tranquillità, leadership per il vecchio terzino diventato ormai difensore centrale a tutti gli effetti.

Maye 6.5: Torna in campo dal primo minuto e non fa rimpiangere capitan Alexiou. Basta questo con il clean sheet per il voto più che positivo.

Cocchi 7: I suoi 45 minuti iniziali sono da 5. Diversi cross sbagliati, poca precisione. Il 3-0 segnato vale però tutti i suoi errori: un gol clamoroso, staffilata di sinistro sul secondo palo da 30 metri per chiudere i conti.

dal 78′ Motta S.V.

Bologna-Inter Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Topalovic 8: Come al solito si rivela l’uomo decisivo, perché sblocca un match complicatissimo con un gol da fuori area. Tiro a mezza altezza impossibile da parare, buca l’estremo difensore avversario e mette a segno la seconda rete consecutiva.

dal 78′ Venturini S.V.

Bovo 6.5: Un metronomo al centro del campo, ma anche una diga per Ravaglioli che trova pochi spazi per colpire l’Inter. Attento e vigile davanti alla difesa.

Berenbruch 6: Non è una delle sue migliori giornate, si vede poco e fortunatamente la sua “assenza” viene sopperita dai compagni in grande spolvero.

Bologna-Inter Primavera, pagelle – ATTACCO

Quieto 6: Non trova lo spunto per far male alla difesa del Bologna, la sua partita dura solo 65 minuti.

dal 65′ Mosconi 6: Entra a partita già indirizzata, non mette il piede sull’acceleratore e lascia passare il tempo assieme ai compagni.

Lavelli 7: Si sblocca dopo diverse settimane grazie ad un gol da attaccante vero. Anticipa tutti su calcio d’angolo e deposita in rete per il momentaneo 2-0.

dall’83’ Spinacce S.V.

De Pieri 6: Così come Quieto non viene servito abbastanza nell’uno contro uno, perché viene spesso raddoppiato e ha pochi spazi. Rimane la solita mina vagante.

dal 78′ Pinotti S.V.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 7: Quarta vittoria consecutiva, secondo posto a 55 punti in 27 partite e -1 dalla Fiorentina prima. Il percorso della squadra di Zanchetta procede a gonfie vele anche dopo il Bologna, battuto con un netto 3-0 nonostante i tre risultati utili consecutivi degli avversari. Il secondo tempo è la prova di forza di Zanchetta e i suoi, che mostrano i denti e segnano tre volte per chiudere definitivamente i conti. L’Inter Primavera è in corsa su tutti i fronti e merita applausi!