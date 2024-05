Bigica ricorda: «Rivincita contro l’Inter Primavera. Loro dominanti»

L’allenatore del Sassuolo Emiliano Bigica si è preso una vendetta non indifferente nei confronti dell’Inter Primavera. Le parole a caldo dopo la vittoria in semifinale Scudetto su Sportitalia.

VITTORIA – L’Inter Primavera porta a termine un completo disastro al Viola Park, prendendo 3 gol e non entrando mai in partita contro il Sassuolo. L’allenatore neroverde Emiliano Bigica ne parla in questo modo: «Non avevo digerito la semifinale dell’anno scorso, è una rivincita questa. Arrivata questa vittoria battendo Atalanta e Inter, i nerazzurri hanno dominato la regular season e ce le hanno suonate in campionato. Avevamo recuperato energie fisiche, mentali e nervose. I ragazzi sapevano dell’importanza della partita e siamo stati bravi a conquistare meritatamente la finale. La rivincita non è arrivata per caso, aveva perso una finale già con l’Inter. Arriviamo al meglio in finale, abbiamo motivazioni e voglia di fare qualcosa di importante. Abbiamo scritto già la storia!»