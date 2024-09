Berenbruch: «Qui ti palleggiano in faccia! Due dell’Inter di Inzaghi top»

Berenbruch grandissimo protagonista a Manchester nel match di Youth League tra i Citizens e l’Inter Primavera. Queste le sue parole nel post gara.

RISULTATO GIUSTO – Thomas Berenbruch grande protagonista oggi pomeriggio durante Manchester City-Inter Primavera. Le sue parole nel post partita: «La differenza principale sta nel fatto che in campionato siamo abituati ad avere la palla, mentre qui ti palleggiano in faccia. Ma abbiamo giocato da squadra, ripartendo bene e con velocità. Il risultato è giusto così. Proseguire all’Inter? Il fatto di essere uno dei più vecchi del gruppo mi responsabilizzerà e mi prenderanno come esempio i compagni insieme ad altri del 2005. Bisogna adattarsi e abituarsi il prima possibile all’altro calcio».

Berenbruch e la sua esperienza nell’Inter dei grandi

ESPERIENZE – Ancora Berenbruch su Zanchetta e l’esperienza in Prima squadra con Simone Inzaghi: «In mezzo al campo l’Inter ha tantissimi campioni. Mi porto a casa l’intensità dal lavoro con i grandi e il capir prima le giocate. Zanchetta? Mi sono trovato bene anche con Chivu, hanno un’impronta di calcio leggermente diversa. Zanchetta ci tiene più a palleggiare in mezzo al campo e anche rischiare. Idolo da prendere al fantacalcio? Ho talmente tanti giocatori da cui prendo spunto, se devo prendere due giocatori della Prima squadra dico Barella e Mkhitaryan. Uno per l’estro e l’altro per l’intelligenza che mette in campo, è un piacere vederlo».