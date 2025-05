Berenbruch: «Inter, vittoria meritata! Premi individuali in secondo piano»

Archiviato lo scudetto contro la Fiorentina al Viola Park, in mixed zone con Sportitalia si è collegato Thomas Berenbruch, centrocampista dell’Inter Primavera.

MERITO – Thomas Berenbruch, centrocampista dell’Inter Primavera, a margine della vittoria dello scudetto Primavera contro la Fiorentina, ha parlato in esclusiva ni collegamento con Sportitalia. Queste le parole del centrocampista nerazzurro premiato come miglior calciatore della Fase Finale del Campionato Primavera 1:«Sono contentissimo di questo premio, è il quarto anno che ci proviamo. Dopo averne perso due di finali, finalmente ci siamo riusciti. Top 11? Il lavoro paga sempre, importante quello che si fa tutto il giorno non quello che si legge sui giornali. I premi individuali arrivano con il lavoro, ma vanno in secondo piano dopo la squadra. Fuori dalla Youth League il morale è andato giù, ma siamo stati bravi a rialzarci per andarci a prendere questo scudetto».