Berenbruch eurogol non basta all’Inter Primavera: pari a Salisburgo

Salisburgo-Inter di UEFA Youth League finisce 1-1. Dopo il primo tempo botta e risposta Sadeqi-Berenbruch, eurogol del numero 20 ma non basta per la prima vittoria: si resta ultimi, seppur ancora in corsa per finire secondi.

SALISBURGO-INTER PRIMAVERA, SECONDO TEMPO – Dentro subito Mike Aidoo per Riccardo Miconi, il cui problema fisico al 39′ evidentemente non era superato. Anche nel Salisburgo ci sono due cambi: Sebastian Leitner e Adam Daghim per Jannik Schuster e Phillip Verhounig. Chiede un tocco di mano in area Amadou Sarr su un suo colpo di testa, ma l’arbitro lascia proseguire. Poco dopo lanciato Jan Zuberek sul centro-sinistra, quando rientra per calciare Benjamin Atiabou recupera e rischia l’autogol ma è decisivo. Situazione simile al 66′: potrebbe segnare Sarr, ma Rocco Zikovic con un intervento provvidenziale in scivolata lo anticipa sul cross basso da sinistra. Anche lui rischia l’autogol, ma evita lo 0-1 che sembrava scritto. E il Salisburgo passa al 76′: corner da destra respinto, raccoglie Mohammad Sadeqi che con un gran destro piega le mani ad Alessandro Calligaris. La reazione dell’Inter c’è ed è immediata, due minuti e Luca Di Maggio mette in mezzo per il subentrato Matteo Spinaccè sul cui sinistro dal dischetto del rigore respinge Leitner. Chiede rigore a gran voce l’Inter, ma per l’arbitro è ancora tutto buono e il Salisburgo si salva. La palla buona ce l’ha poi Mike Owusu, davanti al portiere si incarta e spreca l’occasionissima per il pari. Ma la pressione della squadra di Cristian Chivu è fortissima e all’81’ arriva – finalmente – il pareggio. Thomas Berenbruch dal limite sterza portandosi il pallone sul destro, poi fa partire un magnifico destro a giro all’incrocio. Calligaris va poi a salvare il risultato, con una fantastica parata su tiro potente di Daghim. Owusu farebbe gol al 94′, ma è in fuorigioco.

SALISBURGO-INTER PRIMAVERA 1-1

Gol: 76′ Sadeqi, 81′ Berenbruch (I).