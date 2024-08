Berenbruch domina con l’Inter Primavera. Da tenere d’occhio!

Thomas Berenbruch è il volto di questo inizio di stagione dell’Inter Primavera. Nonostante i risultati negativi il centrocampista sorprende e conquista la fiducia di mister Zanchetta: occhio al suo futuro in nerazzurro!

SORPRESA – L’inizio di stagione di Thomas Berenbruch non è da giocatore adatto all’Inter Primavera. L’Under-20 per la mezzala di mister Andrea Zanchetta è troppo poco: il suo livello è sicuramente superiore rispetto ai compagni e agli avversari affrontati sino ad ora. Se tutti aspettavano di vedere Luka Topalovic, Alex Perez o Thiago Romano in effetti si è dimenticato di poter vedere in casa propria uno dei talenti più cristallini del panorama nazionale.

LA TRAFILA – Il percorso di Berenbruch con l’Inter non inizia quest’anno. Dal 2021-2022 il centrocampista ha cominciato a farsi notare con l’Under-17. In una stagione ha collezionato 22 presenze tra Regular Season e Fasi Finali segnando 7 gol e facendo 3 assist. Dopo si è unito all’Under-18, dove ha chiuso con 28 partite giocate, 10 reti e 10 assist. Nel 2022-2023 ha anche esordito già con la Primavera, raccogliendo le prime 3 presenze per un totale di 12 minuti in campo.

Berenbruch leader dell’Inter Primavera: inizio perfetto!

IL PRESENTE – Il classe 2005 nato a Milano oggi rappresenta a pieno un patrimonio dell’Inter. Ha fatto il ritiro con la Prima Squadra, si è allenato con i più grandi e ha già giocato con loro le amichevoli. Avere una squadra Under-23 avrebbe sicuramente aiutato per la sua crescita, ma un’ulteriore anno di Primavera potrebbe dargli lo slancio definitivo per il mondo dei professionisti. Nelle prime due gare della stagione ha segnato un gol contro la Lazio con un inserimento di testa dai tempi perfetti e ha fatto registrare anche un assist con il Bologna grazie ad un tiro al volo. È lui il leader della squadra e dovrà trascinare i compagni per uscire dalla mini-crisi senza vittorie.