Benfica-Inter Primavera 1-1, pagelle: Quieto fino all’ultimo 7, Sarr 5

L’Inter Primavera pareggia con il risultato di 1-1 contro il Benfica alla quinta giornata di UEFA Youth League. Daniele Quieto segna ed è il migliore, sbagliano troppo Amadou Sarr e Matteo Spinacce. Le pagelle del match.

Calligaris 6: Non può fare nulla sul colpo di testa di Nuno Felix, soffia sulla palla finale di Joao Rego che finisce poi sul palo.

Benfica-Inter Primavera, pagelle – DIFESA

Miconi 5: Prestazione negativa per il sostituto di Aidoo, tant’è che viene sostituito per primo al 57′ dopo aver subito l’ammonizione. Ivan Lima lo domina nel primo tempo.

– dal 57′ Aidoo 6.5: Perfetto in fase di chiusura, non ne sbaglia una e si mette in tasca Ivan Lima, uno dei talenti più cristallini del Benfica Under 19. Segnale importantissimo dal terzino titolare dell’Inter Primavera.

Stante 6: Qualche problema nel finale per una lente a contatto persa in campo, nel resto della partita controlla e non corre troppi rischi.

Matjaz 6.5: Varela non la vede, la coppia ancora una volta si conferma invalicabile in difesa. I problemi sono altri, il primo sono le palle inattive.

Motta 6: Non soffre come il compagno sull’altra fascia, ma Joao Rego dà comunque grattacapi importanti. Partita sufficiente.

Benfica-Inter Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Berenbruch 5.5: L’infortunio lo limita, si vede. Non entra in partita, non ha il suo solito scatto e non va al passo degli avversari.

– dal 57′ Zarate Hidalgo 6: La sufficienza è per l’esordio, ma serve maggiore cattiveria. Troppo lieve nei contrasti, anche poco intelligente nel fallo su Joao Rego dai 19 metri.

Bovo 6.5: Il sostituto di Stankovic sta crescendo notevolmente. Nelle ultime settimane le prestazioni sono migliori, sia in fase di possesso che non.

Di Maggio 5.5: Ha diverse occasioni per concludere a rete da fuori area, insolitamente è impreciso e non prende mai la porta.

Benfica-Inter Primavera, pagelle – ATTACCO

Spinacce 5: Nessuna novità, non riesce a farsi spazio in attacco nonostante l’attacco a due scelto da Chivu. Tatticamente viene messo nelle condizioni che preferisce, non arrivano però le risposte giuste.

Sarr 5: Completamente anonimo, si fa sovrastare e non ne tocca una di palla. Peggior prova da inizio anno.

Quieto 7: Il Man of the Match è assolutamente lui. Nella scivolata che porta al gol c’è tutta la voglia di prendersi la squadra sulle spalle in un momento difficile. Sfiora la doppietta con una perla da fuori area al volo, finisce la gara per un infortunio.

– dal 68′ Vedovati 6: Nessun particolare apporto all’attacco dell’Inter. Nei minuti finali Chivu ha pensato più a difendere il pari piuttosto che alla vittoria.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Chivu 6: Mancano Stankovic, Kamate e Stabile, si fa male Quieto a partita in corso, Akinsanmiro non può essere utilizzato in Europa. L’Inter Primavera è profondamente sfortunata, nonostante questo si porta a casa un pareggio contro il Benfica in trasferta, una delle realtà più promettenti a livello giovanile. Preoccupano i tanti gol presi da palla inattiva, in Europa hanno portato alla quasi eliminazione.