Bayern Monaco-Inter Youth League 2-0, Esposito ci prova ma non basta

Dopo il primo tempo, terminato 1-0 (vedi report), riprende Bayern Monaco-Inter di Youth League. Cade in trasferta la squadra allenata da Cristian Chivu. Il match termina infatti 2-0 per i tedeschi. Di seguito il report del secondo tempo.

SECONDO TEMPO – Il Bayern Monaco comincia il secondo tempo con un cambio. Esce Luka Klanac e al suo posto entra Yousef Qashi. Il ritmo della partita non cambia particolarmente. I tedeschi, forti del vantaggio, tengono il pallino del gioco. La squadra di Cristian Chivu risponde con delle piccole occasioni, per lo più da calcio d’angolo. Aleksandar Stankovic vuole farsi perdonare l’errore dal dischetto del primo tempo. In pochi però i giocatori dell’Inter che riescono a farsi notare. Chivu decide allora di cambiare le carte in tavola. Fuori Issiaka Kamate, Kevin Zefi e Jan Zuberek. Al loro posto entrano Nikola Iliev, Luca Di Maggio e Pio Esposito. È proprio quest’ultimo, che nei primi minuti in campo impegna subito Tom Hulsmann. Dal suo ingresso in campo l’Inter è molto più pericolosa, tutte le azioni passano da lui. A poco più di 10′ dal termine, Nikolaos Botis tiene vive le speranze dei nerazzurri parando la conclusione di Qashi. È sempre Qashi a trovare però il gol del 2-0 subito dopo, grazie all’assist di Ediz Demircan. Finisce dunque 2-0 in Germania.