Bayern Monaco-Inter Youth League 1-0 al 45′: Calligaris incerto su Chavez

La partita degli ottavi di finale della UEFA Youth League tra Bayern Monaco e Inter Primavera è attualmente in corso presso l’FC Bayern Campus di Monaco di Baviera. Fine primo tempo con i tedeschi avanti 1-0 contro i nerazzurri.

PRIMO TEMPO SOTTO – L’Inter Primavera di Andrea Zanchetta chiude il primo tempo in svantaggio contro il Bayern Monaco negli ottavi di finale della UEFA Youth League. La partita è iniziata con grande intensità, con le due squadre che hanno cercato fin da subito di imporsi nel gioco. La prima vera occasione del match arriva al 19’, quando Unsold, servito in area, calcia di sinistro da buona posizione, ma spreca clamorosamente mandando il pallone alto sopra la traversa. Un campanello d’allarme per la difesa nerazzurra, che ha rischiato di subire il gol.

Calligaris poco sicuro sul gol del Bayern Monaco

ERRORE – Pochi minuti dopo, al 21’, il Bayern Monaco trova il gol del vantaggio grazie a un’azione individuale di Chavez. Il centrocampista tedesco si libera al limite dell’area e calcia di sinistro da venti metri. Il suo tiro, centrale e apparentemente innocuo, sorprende il portiere interista Calligaris, che non riesce a trattenere il pallone e lo vede scivolare oltre la linea di porta. Nonostante lo svantaggio, i nerazzurri reagiscono subito e costruiscono un’ottima azione offensiva. Mosconi vede lo spazio e appoggia per Berenbruch, che dal limite dell’area calcia di prima intenzione con il sinistro. Il suo tiro sfiora il palo, lasciando l’illusione del gol. Nel finale di primo tempo, il Bayern Monaco torna a rendersi pericoloso. Al 30’, Karl sfrutta un’indecisione della difesa nerazzurra e conclude verso la porta con una conclusione potente