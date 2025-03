Bayern Monaco-Inter Primavera 5-6 (d.c.r), pagelle: Calligaris da 10!

L’Inter Primavera vince per 6-5 dopo i calci di rigore contro il Bayern Monaco. Calligaris mette le mani sulla qualificazione e nonostante l’errore durante il match merita il 10. Le pagelle.

Calligaris 10: Clamoroso l’errore sul tiro di Chavez nel primo tempo, ma la sua reazione è da leader assoluto! Para il rigore ed è decisivo per la qualificazione, che pomeriggio da sogno per il portiere!

Bayern Monaco-Inter Primavera, pagelle – DIFESA

Della Mora 6.5: Un treno che non si è mai fermato per 96 minuti. Punta l’uomo, difende ed è fondamentale in sovrapposizione per creare spazi a De Pieri.

Re Cecconi 6.5: Fa innervosire Unsold per quante volte lo riesce ad anticipare. Giocando così aggressivo rischia ed infatti l’arbitro lo ammonisce.

– dal 65′ Garonetti 6: Solido e veloce anche in fase di possesso per evitare le perdite di tempo. Bastava questo.

Alexiou 8: In Youth League è un fattore, ma in attacco! Al minuto 94 regala la possibilità di vincere all’Inter pareggiando sugli sviluppi di un calcio di punizione. ATTACCANTE AGGIUNTO!

Cocchi 6: Meno in palla rispetto alle scorse partite. Spinge, è meno efficace nel servire gli attaccanti. Finisce la gara stremato per lo sforzo profuso.

– dal 90’+4 Maye S.V.

Bayern Monaco-Inter Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Berenbruch 7: Sfiora il gol nel primo tempo con un tiro a giro di sinistro quasi perfetto, poi si ripete nella ripresa perché al 96′ colpisce addirittura la traversa. Lui è l’ultimo ad arrendersi e trascina la squadra alla vittoria.

Zanchetta 5.5: Una lieve insufficienza a causa del gol subito. Sbaglia soprattutto Calligaris, ma anche lui fa poco filtro e lascia calciare liberamente Chavez.

Topalovic 5: Non ha inciso come avrebbe potuto con la sua fisicità. Conclude la sua partita con il rigore sbagliato, Zanchetta lo sostituisce e il centrocampista si dispera. Dispiace per il potenziale fenomeno nerazzurro, ci sarà l’occasione per rialzare la testa.

– dal 65′ Venturini 6.5: Anima e cuore nei 30 minuti finali dell’Inter. Corre per i compagni che non ce la fanno più e fa il possibile per aiutare nel successo.

Bayern Monaco-Inter Primavera, pagelle – ATTACCO

De Pieri 7: Un moto perpetuo, una velocità inaudita e un dribbling unico per un giocatore della sua età. Guadagna un calcio di rigore durante la partita e dai suoi scatti nascono le occasioni più ghiotte.

Spinacce 6: Pulisce tantissimi palloni in appoggio, sbaglia poco e rimane in campo fino alla fine per lo sprint verso il pareggio.

– dall’83’ Lavelli 6: Segna il calcio di rigore e giustifica fantasticamente il suo ingresso!

Mosconi 6.5: Nel primo tempo il gol non arriva per una super-parata del portiere avversario. Nel secondo tempo si spegne e non replica la grande prestazione contro la Fiorentina.

– dal 65′ Zouin 6.5: Troppo lezioso, non cattivo nell’uno contro uno che non gli riesce quasi mai. Subisce però la punizione che porta all’1-1 finale.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 8: L’Inter non era mai arrivata agli ottavi di finale di Youth League, il mister la porta addirittura ai quarti di finale battendo una big come il Bayern Monaco ai calci di rigore. I nerazzurri giocano una grande partita e meriterebbero il pari anche prima, ma Topalovic sbaglia dagli undici metri. Vince contro l’episodi sfavorevoli, il primo su tutti l’errore di Calligaris. Non esiste destino che tenga, l’Inter Primavera di Zanchetta è una realtà importante e conquista il pass per entrare tra le prime otto della competizione.