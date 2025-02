Bayern Monaco-Inter, data e ora degli ottavi di finale di Youth League

Vengono rese note data, orario e luogo di Bayern Monaco-Inter, la gara valida per gli ottavi di finale di Youth League che presto dovrà affrontare la squadra di Andrea Zanchetta. Di seguito tutti i dettagli utili per seguire il match europeo.

NUOVI DETTAGLI – Giornata importante per la squadra di Andrea Zanchetta, che attraverso il sorteggio avvenuto in mattinata ha scoperto chi sarà l’avversaria degli ottavi di finale di Youth League. Il prossimo impegno in Europa per i giovani nerazzurri prevedrà Bayern Monaco-Inter. Sarà una gara unica ad eliminazione diretta, proprio come lo saranno anche quelle dei quarti e delle semifinali. Adesso arrivano novità anche sulla data e sull’orario della sfida. Come reso noto, infatti, il match degli ottavi di finale fra Bayern Monaco e Inter si terrà mercoledì 5 marzo, alle ore 16.00, a Monaco di Baviera.

Bayern Monaco-Inter, tutti i dettagli sulla sfida di Youth League

ATTESA – La prima parte del percorso in Youth League ha visto la squadra di Andrea Zanchetta assoluta protagonista. Con l’ultima a vittoria sul Lille, infatti, i nerazzurri si sono aggiudicati la sesta vittoria su sei gare giocate nella competizione e, di conseguenza, il primo posto in classifica. Non resta che attendere di rivederli in campo per Bayern Monaco-Inter, sperando di assistere a una nuova vittoria che gli permetterà di continuare l’avventura in Europa.