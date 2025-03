Bayern Monaco-Inter 4-5, Calligaris si riscatta ai rigori e regala i quarti di finale di Youth League!

L’Inter Primavera compie un’impresa in Germania e vola ai quarti di finale della UEFA Youth League. Dopo essere stata sotto per quasi tutta la gara a causa di un errore di Calligaris, poi decisivo in positivo ai rigori. Vincono i nerazzurri 4-5.

TRIONFO – L’Inter Primavera compie un’impresa in Germania e vola ai quarti di finale della UEFA Youth League. Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio per 1-0 , l’Inter inizia la ripresa con un atteggiamento più aggressivo. I nerazzurri cercano la profondità sugli esterni e proprio De Pieri, uno dei più attivi, al 61’ si rende protagonista con una grande azione personale. Il giovane attaccante scatta sulla destra, entra in area di rigore e viene steso da un difensore avversario. L’arbitro non ha dubbi e assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Topalovic, ma il suo tiro è centrale e viene respinto dal portiere del Bayern Monaco Klanac, che tiene avanti i suoi. Un’occasione sprecata che sembrava poter pesare sull’esito del match.

Pareggio meritato al 94′! Poi si riscatta Calligaris

RIPRESA – Dopo il rigore sbagliato, l’Inter fatica a trovare spazi contro una difesa tedesca ben organizzata. Al 77’, i ragazzi di Zanchetta provano a sfondare con lanci lunghi verso le punte, ma il Bayern Monaco difende con ordine e non concede altre occasioni. Sembra finita, ma nei sei minuti di recupero concessi dall’arbitro arriva il colpo di scena: al 94’, su una punizione calciata in area, nasce una mischia furibonda e il più lesto di tutti è Christos Alexiou che pareggia i conti! Nemmeno il tempo di esultare e l’Inter va vicinissima al clamoroso sorpasso: Berenbruch , con una gran conclusione da fuori area, colpisce in pieno la traversa al 95’.

AI CALCI DI RIGORE – Dopo questo brivido, il match si conclude sul 1-1 e, come da regolamento, si va direttamente ai calci di rigore senza tempi supplementari. Dal dischetto è una sfida ad altissima tensione. Entrambe le squadre sono precise nei primi tiri, poi arriva l’errore decisivo del Bayern Monaco. Calligaris, protagonista in negativo nel primo tempo, si riscatta e para il rigore decisivo, regalando all’Inter il passaggio del turno con il punteggio di 5-4 ai tiri dal dischetto.