Bayer Leverkusen-Inter Primavera 0-1, pagelle: Zanchetta decide, 7

L’Inter Primavera vince contro il Bayer Leverkusen con il risultato di 1-0. Zanchetta è decisivo con il gol e prende 7, il peggiore è Venturini. Le pagelle del match.

Taho 6.5: Per essere l’esordio non è affatto male il suo impatto. Buona prestazione, anche con la palla tra i piedi. Fa un’ottima parata su Owen nel finale.

Bayer Leverkusen-Inter Primavera, pagelle – DIFESA

Della Mora 6.5: Una mina vagante che parte dalle retrovie e libera spazi per l’uno contro uno di Zouin. Impeccabile anche in fase difensiva.

Kangasniemi 6.5: In impostazione serve spesso Lavelli in verticale, non ha paura e mostra tantissimo coraggio. Sbaglia una sola volta nel primo tempo, ma convince.

Maye 6: La maggiore esperienza con la Primavera lo aiuta, oggi è lui il leader del reparto e il Bayer Leverkusen crea poco per impensierire la difesa.

Motta 6.5: Arriva due volte al tiro, in una di queste Schlich gli nega la gioia del gol con una parata incredibile. Sempre presente!

– dal 58′ Alexiou 6: Salva un gol con un colpo di testa sulla linea di porta. La solita sicurezza!

Bayer Leverkusen-Inter Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Venturini 5.5: Meno qualità delle altre occasioni. Sulla destra Della Mora e Zouin gli permettono di evitare i suoi soliti inserimenti dispendiosi, viene sostituito a fine primo tempo.

– dal 46′ Dilan Zarate 6: Fa sicuramente meglio di Venturini sostituito, ma non alza il livello della sua partita.

Zanchetta 7: Torna in cabina di regia dopo l’infortunio e la manovra conquista fluidità. Aggiunge alla sua prestazione un gol strepitoso di controbalzo con il destro.

Topalovic 6.5: La sua classe si riassume nello stop al volo di sinistro che fa nel primo tempo, a cui succede il cross per Lavelli che ha colpito il palo. Quanto potenziale Luka…

– dal 58′ Tigani 6: Ci mette grinta e fame, si fa vedere da mister Zanchetta ma anche troppo. Chiude con un’ammonizione.

Bayer Leverkusen-Inter Primavera, pagelle – ATTACCO

Zouin 6.5: È il migliore in campo della partita. Punta l’uomo continuamente, lo mette in difficoltà e crea numerose occasioni. Gli manca solo il gol.

– dall’87’ Spinacce S.V.

Lavelli 6: In appoggio non sbaglia, colpisce anche il palo in acrobazia. Nel secondo tempo pulisce la palla di petto e con il destro che poi porta al gol di Zanchetta.

Quieto 6.5: Per prendere più palloni si accentra e fa bene, perché crea superiorità in quella zona di campo. L’Inter però non la sfrutta a pieno.

– dal 69′ Vanzulli 6: Il suo esordio con la Primavera è molto più impattante in fase difensiva che altro. Lo impone il momento della partita.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 10: Il voto è alla vittoria odierna, ma soprattutto al percorso europeo chiuso nel migliore dei modi. Sei vittorie su sei, battuto anche il Bayer Leverkusen in Germania senza molti titolari. Berenbruch, Cocchi e tanti altri hanno saltato il match, eppure i nerazzurri hanno ottenuto altri tre punti e chiuderanno con diciotto, a punteggio pieno.