Bayer Leverkusen-Inter, 0-1 decide Zanchetta: 6/6 e primo posto in Youth League!

L’Inter Primavera chiude in bellezza la fase a gironi della UEFA Youth League, battendo il Bayer Leverkusen 1-0 al termine di una partita dominata sul piano del gioco e delle occasioni. I nerazzurri conquistano anche il primo posto nella fase campionato e da imbattuta.

NEL SECONDO TEMPO – Un gol straordinario di Mattia Zanchetta, figlio dell’allenatore Andrea, decide la sfida e regala ai nerazzurri la sesta vittoria in altrettante gare. Un percorso perfetto che consente all’Inter di approdare direttamente ai sedicesimi di finale, con il sorteggio previsto per il prossimo 20 dicembre. Anche nella ripresa, i giovani nerazzurri hanno mantenuto il controllo assoluto della gara. Sin dal primo minuto del secondo tempo, l’Inter ha continuato a gestire il possesso palla con intelligenza e fluidità, trovando spazi nella metà campo del Bayer Leverkusen, sempre più in difficoltà a contenere le avanzate italiane. Al 50’, è stato Topalovic a impegnare Schilich con un tiro potente, il primo tentativo a rete della seconda frazione. Il gol che ha sbloccato il risultato è arrivato al 63’. Dopo una respinta corta della difesa tedesca, Mattia Zanchetta ha raccolto il pallone al limite dell’area e con un destro violento e preciso ha fulminato il portiere avversario. Un gol speciale, non solo per il suo peso specifico, ma anche per il legame familiare: a segno il figlio del tecnico Andrea Zanchetta, simbolo della coesione di questo gruppo.

Inter Primavera, altra vittoria e prima nel girone!

RISULTATO STRAORDINARIO – Con questa vittoria, l’Inter Primavera chiude il girone a punteggio pieno, una vera e propria impresa considerando le numerose assenze che hanno colpito la squadra nelle ultime settimane. La compattezza del gruppo, unita a una qualità tecnica superiore, ha permesso ai ragazzi di mister Zanchetta di emergere come una delle formazioni più competitive della competizione. La Youth League continuerà per i nerazzurri a partire dai sedicesimi di finale, un traguardo storico che testimonia la crescita del settore giovanile dell’Inter. Ora i riflettori sono puntati sul sorteggio del 20 dicembre, dove si conoscerà il prossimo avversario. Ma intanto, l’Inter Primavera può godersi il meritato successo e sognare in grande.