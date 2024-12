Bayer Leverkusen-Inter 0-0 al 45′, a Lavelli l’occasione più importante!

L’Inter Primavera, guidata da mister Andrea Zanchetta, ha chiuso il primo tempo sullo 0-0 contro il Bayer Leverkusen nella sfida valida per la UEFA Youth League. Un risultato che, per quanto visto in campo, sta stretto ai giovani nerazzurri. L’occasione più chiara del primo tempo capita nei piedi di Lavelli.

FINE PRIMO TEMPO – L’Inter Primavera chiude i primi quarantacinque minuti di gioco della sfida di Youth League contro il Bayer Leverkusen sul risultato di 0-0. La squadra ha mostrato padronanza nel possesso palla, muovendo la sfera con precisione e fluidità, mettendo sotto pressione la difesa tedesca. Sin dai primi minuti, è apparso chiaro l’intento dei nerazzurri di imporre il proprio gioco, mentre il Bayer Leverkusen si è limitato a difendersi, faticando a costruire azioni significative. La prima grande occasione è arrivata grazie a Lavelli, protagonista di un contropiede fulmineo. Il suo tentativo, però, è stato respinto con i piedi dal portiere avversario Schilich, bravo a mantenere inviolata la propria porta. Al 20’, è stato ancora Lavelli a sfiorare il vantaggio: su un perfetto cross dalla sinistra, il giovane attaccante ha colpito al volo.

Bayer Leverkusen-Inter 0-0

COSA ASPETTARSI – Nonostante il predominio nerazzurro, il punteggio resta bloccato sullo 0-0. L’Inter ha mostrato maggiore brillantezza tecnica e atletica, ma la mancanza di cinismo sotto porta e un pizzico di sfortuna hanno impedito alla squadra di trasformare la supremazia territoriale in gol. Con un primo tempo di dominio assoluto, l’Inter ha dato l’impressione di essere superiore sul piano tecnico e tattico. Mister Zanchetta avrà sicuramente apprezzato l’atteggiamento della squadra, ma servirà maggiore freddezza in area di rigore per portare a casa una vittoria meritata.