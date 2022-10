Barcellona-Inter Youth League 1-0 al 45′: Barbera segna, nerazzurri sotto

Barcellona-Inter in campo per la 4ª giornata di UEFA Youth League all’Estadi Johan Cruyff. Catalani subito in vantaggio con la rete di Barbera Di seguito il report del primo tempo di Barcellona-Inter.

NB: Segui Barcellona-Inter di UEFA Youth League grazie alla cronaca testuale di Inter-News.it (qui il LIVE).

PRIMO TEMPO – Barcellona-Inter inizia esattamente come il match dell’andata. Pallino del gioco in mano agli spagnoli che ottengono il primo corner dopo appena tre minuti. La squadra di Chivu è da subito in confusione, concede infatti addirittura 3 punizioni nei primi sei minuti di gioco. Dopo soli 8 minuti i blaugrana trovano il gol del vantaggio grazie alla rete di Victor Barbera, su assist di Angel Alarcon. I nerazzurri provano a rispondere, e al 16′ Silas Andersen costringe il portiere catalano a deviare in angolo. Dal corner altra occasione, questa volta per Luca Di Maggio, che non riesce a superare Ander Astralaga. Kevin Zefi continua il suo momento di forma, rendendosi pericoloso anche oggi, bravo anche in questo caso Astralaga a farsi trovare pronto. Nerazzurri che continuano a spingere, è ancora Di Maggio a provarci, senza riuscire a trovare il gol. Primo tempo che termina con il Barcellona avanti per 1-0.

Barcellona-Inter Youth League al 45′ – Il tabellino

1 BARCELLONA-INTER 0

Marcatori: Barbera (B) al 8′

BARCELLONA U19 (4-3-3): 1 Astralaga; 2 Fort, 3 Cantero, 4 Riad, 5 Valle; 8 Garrido ©, 6 Vicens, 10 Alba; 7 Chakkour, 9 Barbera, 11 Alarcon

A disposizione: 13 Kochen, 12 Casas, 14 Almeida, 15 Dani Rodriguez, 16 Hernandez, 17 Yamal, 18 Guiu Paz.

Allenatore: Oscar Lopez.

INTER U19 (4-4-2): 21 Calligaris; 2 Zanotti ©, 6 Guercio, 13 Stabile, 3 Fontanarosa; 24 Andersen, 15 Bonavita, 14 Di Maggio, 3 Pelamatti; 11 Zefi, 23 Pio Esposito.

A disposizione: 32 Basti; 16 Martini, 18 Grygar, 19 Di Pentima, 8 Kamate, 20 Quieto, 10 Iliev.

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Mohammed Al-emara Assistenti: Turkka Joonas Valjakka, Juuso Mantere Quarto ufficiale: David López Jiménez

NOTE – Ammoniti: Recupero: 0′ (PT).