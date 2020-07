Attys annuncia: “Firmato il contratto da professionista con l’Inter”. I dettagli

View this post on Instagram

Le commencement… Après 2 saisons passées dans le prestigieux club @inter , C’est avec une immense fierté que je vous annonce la signature de mon premier contrat professionnel pour 3 saisons. Voici un rêve de gosse qui se réalise pour moi aujourd’hui avec beaucoup d’effort fourni et de multiples sacrifices pour en arriver là. Je tiens à remercier ma famille et mes proches et tous les clubs qui ont contribués à ma formation et progression, en remerciant plus précisément 2 grands monsieurs qui comptent beaucoup pour moi qui sont mon frère @dieph_officiel et mon agent @powersoccermanagement qui ont toujours été présent. Dieu merci 🙏🏾🙏🏾 c’est que le début… #pourlesmiens #inter