Atalanta-Inter, ultima giornata della stagione regolare del Campionato Primavera 1, è in corso di svolgimento a Zingonia. 1-2 il punteggio a fine primo tempo: i gol ospiti sono di Bonfanti e Casadei, ma fa tutto Satriano. Alla squadra di Madonna serve un pari per andare direttamente alle semifinali play-off.

ATALANTA-INTER PRIMAVERA, PRIMO TEMPO – Prova a partire forte l’Atalanta, dopo due minuti palla giocata in qualche modo verso il centro ed Emmanuel Gyabuaa manda a lato. Stesso copione al 6’: cross di Davide Ghislandi e Olaf Kobacki anticipa Filip Stankovic ma mettendo a lato. L’Inter passa al primo affondo: all’11’ lancio spettacolare di Niccolò Squizzato per Martin Satriano, che prende il tempo a Edoardo Scanagatta e dal fondo crossa basso per il tap-in di Nicholas Bonfanti. Lo stesso Bonfanti poi impegna Matevz Dajcar con un sinistro potente. Al 23’ raddoppio dell’Inter: ancora Satriano scatenato sul centro-sinistra, cross forte e teso e Cesare Casadei deve solo toccare in rete. L’Atalanta torna in partita al 36’, con cross da sinistra di Scanagatta e colpo di testa di Italeng Ngock lasciato solissimo dalla difesa interista. Dopo due minuti di recupero finisce il primo tempo, Atalanta-Inter 1-2 all’intervallo. Con questo risultato la Primavera di Armando Madonna sarebbe qualificata come prima ai play-off (dalle semifinali), nonostante le vittorie di Sampdoria (4-0 al Torino il parziale) e Juventus (1-0 al Cagliari).

ATALANTA-INTER 1-2 A FINE PRIMO TEMPO – IL TABELLINO

Atalanta (4-3-3): Dajcar; Ghislandi, Scalvini, Scanagatta, Ceresoli; Gyabuaa, Oliveri, Cortinovis; Kobacki, Ngock, Renault.

In panchina: Sassi, Vismara, Grassi, Hecko, Panada, Zuccon, Giovane, Sidibé, De Nipoti Mediero, Ghisleni, Berto.

Allenatore: Massimo Brambilla

Inter (3-5-2): Stankovic; A. Moretti, Kinkoue, Sottini; Persyn, Casadei, Squizzato, Wieser, Dimarco; Bonfanti, Satriano.

In panchina: Rovida, Magri, Zanotti, L. Moretti, Akhalaia, Sangalli, Mirarchi, Lindkvist, Fonseca, Vezzoni, Goffi, Carboni.

Allenatore: Armando Madonna

Arbitro: Matteo Gualtieri della sezione di Ascoli (Pascali – C. Gualtieri)

Gol: 11′ Bonfanti, 23′ Casadei, 36′ Ngock (A)

Recupero: 2′ PT