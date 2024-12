Atalanta-Inter Primavera 0-3, pagelle: Venturini MVP 7.5, tanti 7

L’Inter Primavera vince contro l’Atalanta con il risultato di 3-0. Venturini è il migliore in campo di giornata e prende 7.5, ci sono comunque tanti 7. Le pagelle della partita.

Calligaris 6: Non gli arrivano conclusioni pericolose da parte dell’Atalanta. Bravo in uscita in un’occasione del secondo tempo.

Atalanta-Inter Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 6: Ordinaria amministrazione sulla fascia destra, torna in Primavera dopo la convocazione di mister Inzaghi.

Re Cecconi 6: Non ha particolari compiti in una partita in cui si fa vedere più per il contributo in fase di possesso che in fase difensiva.

Alexiou 6.5: Solido e mai disattento come accade ormai spesso in questa stagione.

Motta 7: Ennesimo assist della sua stagione, oggi ci mette 11 minuti per farlo a Venturini per il secondo gol. Anche il sombrero a Bonanomi nel primo tempo è un numero da non dimenticare.

Atalanta-Inter Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Venturini 7.5: Gol di testa colpendo la traversa, palo dopo un inserimento con i tempi perfetti. In fase offensiva è un fattore ed è piuttosto decisivo.

– dal 68′ Zarate Hidalgo 6: Entra quando la partita è già indirizzata nel verso giusto. Non deve fare niente di eclatante.

Zanchetta 6.5: Gestione da giocatore di altro livello al centro del campo. Con due incursori come i compagni di reparto deve fare da diga davanti alla difesa e lo fa al meglio.

– dal 77′ Bovo S.V.

Topalovic 7: Apre il pomeriggio di Atalanta-Inter con una rete da manuale di testa. Inserimento, capocciata di potenza assoluta e quinto gol stagionale per lui.

– dal 68′ Berenbruch 6: Dopo un mese torna in campo. L’ultima volta è stata al Viola Park, oggi Zanchetta ritrova il suo miglior giocatore. Finalmente!

Atalanta-Inter Primavera, pagelle – ATTACCO

De Pieri 7: Fa l’assist del momentaneo 1-0 per l’Inter, sfiora la rete con un altro cross passato a pochi centimetri dal palo. Sempre presente e pericoloso.

Spinacce 7: Partecipa al gioco, si appoggia e si rende protagonista di una partita da top. Il cucchiaio su Zanchi gli vale un altro gol in campionato.

– dal 90′ Lavelli S.V.

Quieto 6.5: Più ispirato del solito. Si accentra e lascia spazio a Motta per correre sulla sinistra, ma non solo. Tecnicamente mostra tutto il suo repertorio e danza con la palla tra i piedi. Chiude con l’assist per Spinacce.

– dal 77′ Zouin S.V.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 7: Prepara la partita nel migliore dei modi e chiude la settimana con tre vittorie in tre partite dopo la sconfitta con il Genoa. Ci vogliono solo 11 minuti per chiudere la pratica Atalanta, la notizia positiva però è anche il clean sheet. L’Inter finalmente trova solidità in difesa e non rischia nulla a differenza del match con il Torino. Il primo posto dista solo un punto adesso.