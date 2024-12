Atalanta-Inter Primavera 0-3, i nerazzurrini danno spettacolo

Dopo un primo tempo scoppiettante per l’Inter, nella ripresa gli ospiti chiudono con Spinaccé e si impongono per 0-3 nel derby lombardo contro l’Atalanta Primavera.

VITTORIA – archiviato il primo tempo in vantaggio per l’Inter di Andrea Zanchetta, nella ripresa i meneghini continuano sulla falsariga della prima frazione di gioco. Dopo i due goal rifilati da Topalovic e Venturini nel giro di sessanta secondi, il secondo tempo inizia a ritmi elevati per buona parte della gara sia l’Inter che l’Atalanta si sono scontrate a centrocampo regalando ottimi spezzoni di bel calcio. Al 58’ arriva però il goal del 3-0 dell’Inter. Goal perfetto dell’attaccante nera azzurro: palla delicata di Quieto, Spinaccé davanti a Zanchi col pallonetto lo mette a sedere e fa il tris per gli ospiti. Nonostante i tre goal di vantaggio, l’Inter non vuole regalare spazio agli orobici e continua la gestione della palla a ritmi serrati. Per l’Atalanta invece non c’è nulla da fare: poche idee ma anche un controllo palla perfetta da parte dell’Inter che ha chiuso il match dopo un’ora di gioco. Al triplice fischio sorride l’Inter che continua la striscia positiva dopo la roboante vittoria contro il Torino di settimana scorsa.

ATALANTA-INTER PRIMAVERA 0-3

Gol: Topalovic al 9′, Venturini all’11’, Spinacce al 58′