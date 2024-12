Atalanta-Inter Primavera 0-2 al 45′, sessanta secondi di fuoco!

È appena terminato il primo tempo di Atalanta-Inter Primavera (segui QUI il nostro live). Uno-duo fatale degli uomini di Zanchetta nel giro di dieci minuti.

DOPPIO – Si è chiuso sul risultato di 2-0 in favore dell’Inter il primo tempo della sfida contro l’Atalanta nel campionato Primavera 1. Dopo qualche primo momento di studio, l’Inter di Andrea Zanchetta trova subito il vantaggio al 10’ del primo tempo con Topalovic che torna a macinare gli avversari. Cross dalla destra di De Pieri, inserimento perfetto per il centrocampista 2006 che di testa manda la pallanuoto in rete. Quello all’Atalanta è il decimo gol in stagione, comprese tutte le competizioni. Dopo appena un minuto arriva anche il raddoppio dell’Inter che stende l’Atalanta nel giro di sessanta secondi. Altro inserimento cruciale per i nerazzurri che con Venturini trovano la via del doppio vantaggio. Al 24’ è ancora l’Inter a rendersi pericolosa con il solito Topalovic che sfiora la doppietta personale. Nel finale di primo tempo ci prova ancora l’Atalanta ma la difesa dell’Inter lavora bene e tiene a debita distanza gli orobici.

ATALANTA-INTER PRIMAVERA 0-2

Gol: Topalovic al 9′, Venturini all’11’