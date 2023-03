Atalanta-Inter Primavera 0-0 al 45′, Akinsanmiro brilla, Botis salva

Finisce 0-0 il primo tempo tra Atalanta e Inter Primavera. Gara con occasioni da una parte e dall’altra ma senza reti.

NB: Segui Atalanta -Inter Primavera grazie alla cronaca testuale di Inter-News.it (qui il LIVE).

PRIMO TEMPO – Parte molto forte l’Inter in questa ventitreesima giornata di Campionato Primavera. La squadra di Cristian Chivu, in trasferta a Bergamo, inizia la gara tenendo il pallino del gioco. Nella prima parte di gara brilla Ebenezer Akinsanmiro, entrato bene negli schemi del tecnico nerazzurro. Aleksandar Stankovic ha una bella occasione al 29′ dal limite dell’area. Issiaka Kamaté lo serve ma la conclusione del serbo finisce a lato. Gigantesca chance per l’Atalanta al 31′, con la cavalcata di Alessio Guerini in ripartenza, servito Tommaso De Nipoti che si fa però ipnotizzare da un ottimo Nikolaos Botis. Ancora il 10 dell’Atalanta al 39′, ruba un pallone a Stabile a pochi passi da Botis ma manca la porta.

Atalanta-Inter Primavera al 45′ – Il tabellino

0 ATALANTA-INTER 0

Marcatori:

ATALANTA U19 (3-4-2-1): 1 Bertini, 3 Bernasconi, 7 Chiwisa, 8 Muhameti, 10 De Nipoti, 16 Palestra, 18 Guerini, 25 Colombo, 27 Vavassori, 28 Regonesi, 36 Falleni.

A disposizione: 22 Pardel, 32 Illipronti, 4 Saleh, 6 Roaldsoy, 8 Vlahovic, 11 Omar, 14 Bordiga, 15 Ghezzi, 21 Stabile, 23 Perez, 24 Tavanti, 29 Bevilacqua, 37 Cellerino.

Allenatore: Marco Fioretto.

INTER U19 (4-3-3): 1 Botis, 33 Pelamatti, 3 Fontanarosa, 13 Stabile, 27 Dervishi; 14 Kamatè, 4 Stankovic, 45 Akinsanmiro, 11 Iliev, 23 Esposito, 30 Owusu.

A disposizione: 12 Bonardi, 41 Tommasi, 5 Matjaz, 7 Martini, 8 Grygar, 16 Di Maggio, 18 Sarr, 22 Curatolo, 25 Biral, 26 Nezirevic, 31 Di Pentima, 38 Pozzi.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Roberto Lovison Assistenti: Cerilli – Tchato

NOTE – Ammoniti: Guerini (A) al 44′, Recupero: 0′ (PT).