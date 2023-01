Aquilani: «Fiducia per la sfida contro l’Inter. Una consapevolezza»

Alberto Aquilani ha commentato la vittoria della sua Fiorentina Primavera contro i pari età del Napoli, sottolineando l’importanza dello slancio per la sfida di mercoledì in Supercoppa Italiana contro l’Inter

MOTIVAZIONE EXTRA – Ai microfoni ufficiali del club, Alberto Aquilani ha parlato dopo la vittoria della Fiorentina Primavera contro il Napoli. Il tecnico dei viola si proietta già alla sfida di mercoledì 25 gennaio contro l’Inter, valevole per la Supercoppa Italiana: «Vincere fa sempre bene. Tre punti che danno fiducia per andare mercoledì a giocare una finale contro una squadra molto forte, consapevoli di dover fare qualcosa in più. Le finali vanno giocate con spirito e abilità, non deve mancare niente altrimenti sarebbe un peccato».