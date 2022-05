Agostini: «L’Inter Primavera la conosciamo. Ce la metteremo tutta»

Agostini è tornato ad allenare il Cagliari Primavera, dopo aver chiuso la stagione con la prima squadra, e pareggiando 1-1 con la Sampdoria si è qualificato alle semifinali contro l’Inter (vedi articolo). Il tecnico rossoblù ha parlato a Sportitalia del prossimo impegno.

DI NUOVO AVVERSARIO – Per Alessandro Agostini seconda partita fra Inter e Cagliari nel giro di due settimane, stavolta però con la Primavera. L’allenatore rossoblù non vuole partire sfavorito: «L’Inter la conosciamo tutti, una squadra forte e tosta da affrontare. Però noi ce la metteremo tutta come abbiamo sempre fatto, con il sorriso, la spensieratezza e la convinzione di poter fare qualcosa di importante».