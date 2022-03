Agostini: «Inter grande avversario, giocata alla pari. Non guardo la classifica»

Agostini, allenatore del Cagliari Primavera, ha commentato la sconfitta dei rossoblù per 1-0 contro l’Inter di oggi (vedi articolo). Ecco le dichiarazioni del tecnico della squadra ospite, staccata in classifica.

ALLA PARI – Alessandro Agostini giudica Inter-Cagliari 1-0 del Campionato Primavera 1: «C’è amarezza perché anche oggi cediamo di misura al cospetto di un grande avversario, con il quale ce la siamo giocata alla pari sino alla fine. Gara molto equilibrata decisa da una giocata di alto livello sulla quale potevamo essere più aggressivi e pronti. Peccato, dobbiamo continuare a lavorare per crescere e sapere fare nostre queste gare di alto livello».

STACCATI – L’Inter ha lasciato il Cagliari, ora a -3 dai nerazzurri. Questa l’analisi di Agostini sulla classifica: «Non dobbiamo guardarla, come non lo facevamo qualche settimana fa. Sappiamo che lo scenario cambia in fretta e il nostro orizzonte deve essere il prossimo allenamento, anche perché si gioca subito e bisogna essere reattivi. Il nostro è un gruppo nutrito e fatto di ragazzi affidabili, che hanno già dimostrato quanto valgono al cospetto di ogni tipo di avversario e indipendentemente da chi hanno davanti, questo ti aiuta molto quando hai impegni ravvicinati e oggi ho avuto l’ennesima riprova».

Fonte: cagliaricalcio.com